Elezioni 2022, Rotondi a centrodestra: “Evitare distrazioni causa sconfitte”

(Adnkronos) –

Una lettera indirizzata ai leader del centrodestra per chiedere di essere presente nei vertici della coalizione in vista delle elezioni politiche. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari, Gianfranco Rotondi avrebbe preso carta a penna per chiedere a Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi, di “valutare l’opportunità di una nostra presenza alle riunioni organizzative del centrodestra”.

L’esponente democristiano, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, rimarca come la ‘Democrazia Cristiana per le Autonomie’, socio storico fondatore del centrodestra, ha ripreso la propria iniziativa politica sotto la denominazione ‘Verde è popolare’. Nell’incertezza della situazione, siamo anche impegnati nella raccolta delle firme per la presentazione, in ogni caso, di una nostra lista”.

Rotondi quindi chiede che i leader valutino “l’opportunità di una nostra presenza alle riunioni organizzative del centrodestra, anche al fine di evitare su scala nazionale la replica di analoghe distrazioni che hanno causato la sconfitta del centrodestra”.