Elezioni 2022, Salvini: “Ponte sullo Stretto potrà essere realtà” -Video

(Adnkronos) – “Il ponte sullo Stretto di cui si parla da 50 anni sarebbe finanziato interamente dai privati, sarebbe una immagine dell’Italia nel mondo pazzesca”. Così Matteo Salvini, ospite di Zona Bianca, su Rete 4. “Il Ponte che unisce la Calabria alla Sicilia, l’Italia all’Europa, potrà essere realtà”, aggiunge il leader della Lega.

Salvini parla anche del Reddito di Cittadinanza, spiegando che va “modificato, lasciato a chi non può lavorare come strumento di aiuto, come ad esempio i disabili e coloro che non possono lavorare e devono essere protetti”. “Ma siccome ci sono un milione di italiani che percepiscono il Rdc e potrebbero lavorare, quello che pensiamo sia giusto è che se rifiuti un lavoro, poi perdi il diritto di averlo, in rispetto di coloro che si alzano la mattina alle 6 di mattina per andare a guadagnare qui soldi”.

Infine, sulla patrimoniale, Salvini definisce “folle tassare i nonni per aiutare i nipoti, anche perché quie soldi e quei risparmi, quelle case, i nonni li hanno guadagnati e ci hanno già pagato le tasse”.