Elezioni amministrative 2021, scrutini ed exit poll: come seguirle in tv

Elezioni amministrative 2021, urne chiuse alle 15 di oggi lunedì 4 ottobre. Exit poll, proiezioni, scrutini: come e dove seguirle in tv. Le tre testate Rai seguiranno lo spoglio a partire dalle 14.50, con uno Speciale Tg1 condotto da Francesco Giorgino e uno Speciale Tg3 alla stessa ora condotto da Alessandra Carli. Alle 18 invece la parola passerà al Tg2 con un appuntamento monografico condotto da Maurizio Martinelli. Sarà una copertura ininterrotta quella in onda su RaiNews che seguirà i momenti post-voto, attraverso collegamenti, ospiti in studio e commenti. Anche la serata di lunedì sarà dedicata al voto con lo Speciale Porta a Porta in collaborazione con il Tg1 su Rai1 (alle 21.30) e con la puntata di Tg2 Post dalle 21 su Rai2. Il giorno della chiusura dei seggi si concluderà con uno Speciale Linea Notte su Rai3, al cui interno andrà in onda l’edizione della Tgr a mezzanotte.

Il racconto dell’appuntamento elettorale proseguirà poi martedì 5 ottobre con una puntata monografica di Unomattina, un altro Speciale Tg2 alle 10 con Marzia Roncacci e uno Speciale Tg3 Fuori Tg alle 12.25. On air, sarà Rai Radio1 ad aggiornare gli ascoltatori con “Speciale Gr1 Radio anch’io elezioni” con Giorgio Zanchini, dalle 14.55 di lunedì e, a seguire, con “Speciale Gr1 Zapping elezioni”, condotto da Giancarlo Loquenzi, che andrà in onda fino alle 23. Dopo il Gr della mezzanotte, l’analisi proseguirà in “Tra poco in edicola” con Stefano Mensurati.

Dalle 14.30 su Sky TG24 andrà in onda lo speciale “Voto Comune”: 24 ore con commenti, ospiti, collegamenti dalle città, instant poll e tutti i dati aggiornati in tempo reale.

La programmazione La7 inizia alle 14:15 con lo speciale del Tg La7 con Enrico Mentana.

La staffetta informativa di Mediaset prevede i seguenti appuntamenti:

Retequattro – Dalle ore 14.55 alle ore 20, Giuseppe Brindisi conduce “Speciale Tg4 – la carica dei nuovi sindaci”. Lo Speciale, in onda in simulcast su Tgcom24, lancerà anche le proiezioni del voto di Tecnè. Collegamenti con le principali città, e da Catanzaro sul voto per la Regione Calabria, dal Viminale, dalle sedi dei partiti e dai comitati elettorali dei vari candidati. Dalle ore 21.15, appuntamento con Nicola Porro e “Quarta Repubblica”, anche in simulcast su Tgcom24, per un commento sull’andamento dei risultati.