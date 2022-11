(Adnkronos) – Testa a testa in Georgia per il Senato tra Raphael Warnock, democratico, e lo sfidante repubblicano Herschel Walker. E’ quanto emerge dalle proiezioni per la Cnn, chiuse le urne in uno degli stati chiave per la battaglia per il Senato alle elezioni midterm Usa 2022.

In South Carolina Tim Scott, l’unico senatore repubblicano afroamericano, ha confermato il suo seggio, secondo le proiezioni della Cnn, sconfiggendo la democratica Krystle Matthews.