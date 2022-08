Elezioni politiche 2022, Azione stringe su liste

(Adnkronos) – Stretta finale sulle liste di Azione per le elezioni politiche. Mara Carfagna dovrebbe presentarsi nelle liste di ‘Azione’ come capolista in Puglia nel proporzionale alla Camera. Il ministro del Sud, apprende l’Adnkronos, correrà anche nella sua Campania alla guida del listino, sempre a Montecitorio.

Anche Mariastella Gelmini è pronta a scendere in campo. A quanto apprende l’Adnkronos dovrebbe candidarsi nella sua Lombardia, per il Senato, a Milano e Brescia, in tandem con Matteo Renzi: sarà seconda nel proporzionale, dietro il leader di Italia viva. Gelmini correrà, seconda nel listino proporzionale, sempre a palazzo Madama, pure in Campania e in Toscana.