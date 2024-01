Elezioni Russia, ecco i candidati che competeranno con Putin

Il 15 il 16 17 Marzo si terranno le elezioni presidenziali in Russia. La commissione elettorale nazionale ha oggi registrato i primi due candidati che si troveranno a competere con Vladimir Putin: Leonid Slutsky del Partito Liberal Democratico nazionalista e di Vladislav Davankov del Partito del Nuovo Popolo.

Per Putin, che domina la politica russa dal 2000, non rappresentano una sfida. D’altronde il Partito comunista ha fatto il nome e proposto Nikolai Kharitonov come candidato, ma la commissione elettorale nono lo ha registrato formalmente. Ancora, la commissione si è rifiutata di accettare la candidatura di Yekaterina Duntsova, nome presentato da un gruppo di sostenitori. Ha poi anche respinto l’appello della Duntsova sulla decisione contraria della commissione.