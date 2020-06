Elezioni Usa 2020, Biden e Obama insieme per la prima volta per una raccolta fondi

Elezioni Usa 2020, Biden e Obama insieme per la prima volta per...

Nella sera di martedì 23 giugno l’ex presidente Usa Barack Obama ha partecipato al fianco di Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali, in una raccolta fondi ‘virtuale’. È stata la prima volta insieme dall’inizio della corsa di Biden alla Casa Bianca. Il risultato? Sono stati raccolti 7.6 milioni di dollari, mai così tanti in una singola raccolta fondi per la campagna dell’ex vicepresidente. Il record precedente era di 6 milioni di dollari in una raccolta fondi con la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren.

Elezioni Usa 2020, raccolta fondi Biden-Obama: chi paga?

Secondo la campagna di Biden i 7.6 milioni di dollari sono stati raccolti da 175.000 ‘contribuenti di base‘, gli elettori del partito dell’asinello. È stata organizzata anche un’altra raccolta, sempre online, ma privata, riservata ai grandi donatori, che ha portato un bottino di 3.4 milioni di dollari. 11 milioni in totale, un toccasana per il proseguimento.

Biden-Obama, uno sguardo alle elezioni

Non solo soldi, però, alla prima apparizione insieme di Biden e Obama. L’ex presidente ha ricordato di non dare per scontato l’esito delle elezioni, nonostante i sondaggi, imparando dalla batosta del 2016. Ha spinto poi sui giovani, in queste settimane per le strade delle città americane a chiedere “un cambiamento radicale”.

Il loro è un voto tutt’altro che scontato, ha detto Obama, ma sarà fondamentale per Biden, che con i suoi 78 anni a novembre potrebbe diventare il presidente Usa più anziano di sempre. I giovani e la comunità afroamericana sono l’ago della bilancia. Di certo non voteranno per il presidente in carica Donald Trump, ma la loro astensione potrebbe rappresentare un fallimento, oltre che un rischio, per i democratici.

Anche perché “Per quanto fosse difficile in quei tempi – ha detto Obama riferendosi al 2008, anno della sua elezione – e per quanto fosse difficile tirare fuori l’economia dalla crisi economica in cui si trovava, e per certi versi le cose erano più difficili in termini di sistema finanziario di quanto non lo siano oggi, c’era ancora la sensazione di un’idea americana condivisa su cui potevamo costruire”. Un’idea oggi assente del tutto, in un paese colpito contemporaneamente da tre crisi: sanitaria, economica e sociale.

Obama, Trump “incompetente e meschino”

Obama ha criticato Trump, mai chiamato per nome ma semplicemente “l’attuale presidente”, di “favorire attivamente la divisione” della società. Un “incompetente, disorganizzato e meschino” che rappresenta “un pericolo esistenziale per i valori dell’America”.

Il tycoon giovedì sarà in Arizona per riscattare il flop di Tulsa, il primo comizio dopo la ripartenza post Covid-19. E dalla Casa Bianca trapela l’ira di Trump contro Brad Parscale, manager della campagna elettorale. In caduta libera nei sondaggi, l’unico settore in cui primeggia il presidente è nella raccolta fondi: 265 milioni di dollari (Obama nel 2008 ne raccolse 780 milioni, Biden è fermo a 122).

Mario Bonito