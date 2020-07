Elisabetta Gregoraci, flirt con l’ex di Diletta Leotta Matteo Mammì? L’indiscrezione

Estate, tempo di nuovi flirt e amori. Anche per i vip. Soprattutto quelli single da tempo, come Elisabetta Gregoraci, conduttrice di Battiti Live. Dopo la fine della relazione con Flavio Briatore è alla ricerca di un nuovo amore. Il settimanale Chi ha in questo senso lanciato un’interessante indiscrezione. Elisabetta Gregoraci, infatti, starebbe conoscendo Matteo Mammì.

La rivista diretta da Alfonso Signorini parla di un rapporto per ora basato su lunghe telefonate e scambi di messaggi. Gli impegni lavorativi dei due, infatti, non consentirebbero loro di vedersi spesso. Ma ci sono i presupposti per inaugurare una nuova storia d’amore. I due si sarebbero conosciuti tramute un amico comune.

Chi è Matteo Mammì

Matteo Mammi è nato nel 1974, è un dirigente Sky ed è stato protagonista della cronaca rosa per la sua storia con Diletta Leotta. Il dirigente e la presentatrice sono stati fidanzati dal 2016 al 2019, Convivevano ed erano anche vicini alle nozze, che non si sono poi mai concretizzate.

Un amore durato tre anni e chiuso ad un passo dal sigillo più importante. Ora Mammì sta conoscendo Elisabetta Gregoraci. Le cose sembrano procedere in maniera positiva anche se è forse troppo presto per parlare di storia. Si può definire conoscenza, questo sì, come riportato da Chi. Un possibile nuovo amore nato sotto il sole estivo.