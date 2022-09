Elisabetta II, stilato un rigido protocollo per chi si recherà nella camera ardente. Ecco le regole

Una prima volta, quella di Carlo nel ruolo di monarca alla Westminster Hall, che oltre ad inaugurare le prime occupazioni nei panni di Re Carlo III, coincide purtroppo con la luttuosa circostanza della scomparsa d Elisabetta II. Stamane infatti, accompagnato da Camilla, Carlo ha incontrato i membri della Camera dei Comuni e di quella dei Lord per le condoglianze.

Elisabetta: la camera ardente sarà aperta, 24 ore su 24, da mercoledì alla 17.30 fino a lunedì

Intanto, immersa in un’atmosfera di grande tristezza, la Gran Bretagna, e Londra in particolare, ha lentamente iniziato a radunarsi per l’ultimo omaggio alla Regina, previsto per mercoledì alle 17, quando (fino a lunedì 19) sarà aperta la camera ardente. Il feretro, verrà esposto nella Westminster Hall (all’interno del Palazzo di Westminster), sarà posto sopra una piattaforma, ed esposto al pubblico 24 ore su 24.

Elisabetta: il Department for Digital, Culture, Media and Sport ha stilato un rigido protocollo comportamentale

Vista la massiccia presenza di quanti vorranno recarsi ad omaggiare Elisabetta II, oltre che a studiare un rigido protocollo di sicurezza, il Department for Digital, Culture, Media and Sport, ha appositamente stilato per l’occasione anche un severo ‘codice comportamentale’ che, dalla massima grandezza massima consentita per le borse, al divieto di portare fiori, varcato l’ingresso del palazzo, raccomanda ai visitatori di mantenere il silenzio.

Elisabetta: “Dovrai stare in piedi per molte ore, probabilmente anche di notte, e passeranno controlli di sicurezza”

Ecco uno stralcio del protocollo da osservare: “Tieni presente che ci sarà una coda e che dovrebbe essere molto lunga. Dovrai stare in piedi per molte ore, probabilmente anche di notte, con pochissime opportunità di sederti poiché la coda sarà in continuo movimento“. Inoltre, ha comunicato il governo, “passeranno controlli di sicurezza in stile aeroporto” e, come detto, previste “rigide restrizioni su ciò che puoi portare. Ciascuna persona potrà portare “solo borse di ridotte dimensioni, più piccole di 40 cm x 30 cm x 20 cm, e con una semplice apertura o una cerniera in modo da poter passare rapidamente attraverso il controllo di sicurezza“.

Elisabetta: “Dovresti rimanere in silenzio mentre sei all’interno del Palazzo di Westminster”

Ed ancora, in prossimità del feretro, “Si prega di rispettare la dignità di questo evento e di comportarsi in modo appropriato. Dovresti rimanere in silenzio mentre sei all’interno del Palazzo di Westminster. In ogni caso, steward e agenti di polizia pattuglieranno la coda. Non saranno tollerati comportamenti antisociali o inappropriati, pena l’allontanamento”.

Elisabetta: “No a candele, peluche e fotografie, i fiori possono essere portati a Green Park”

Inoltre, no ai fiori ed altri oggetti “compresi candele, peluche e fotografie. Questi oggetti non possono essere portati o lasciati nel Palazzo di Westminster, mentre i fiori dovrebbero essere portati nell’area dedicata agli omaggi floreali a Green Park“.

Elisabetta: consigli anche sull’abbigliamento da adottare, si consiglio di portarsi cibo e farmaci

Ma non solo, il ‘vademecum’ spiega anche cosa “ricordarsi di portare: abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche, ma anche cibo e bevande da consumare esclusivamente in coda, caricabatterie per cellulare, e quindi farmaci o altro di essenziale”.

Elisabetta: “Vietato inoltre filmare, fotografare o utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi”

Infine, occhio anche al ‘look’, si raccomanda infatti di “vestirsi in modo appropriato per l’occasione, non indossare abiti con slogan politici o offensivi”. Quindi, “spegnere il telefono, o metterlo in modalità silenziosa prima di accedere al palazzo e nell’area di sicurezza, e ridurre al minimo il rumore per non disturbare i residenti”. Vietato inoltre “filmare, fotografare o utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi, sia nell’area di sicurezza che all’interno del Palazzo di Westminster”.

