E’ nata attrice ma nonostante ciò, quando si è trovata a cantare davanti a migliaia di persone si è terrorizzata. Ma non è un’insicura anzi, però è anche vero che “ho iniziato a recitare a due anni e nel corso della carriera ho subito vari rifiuti che mi hanno buttata giù soprattutto quando volevo la parte a tutti i costi. Mi hanno fatto sentire sbagliata e inadatta”. Tuttavia di ogni esperienza filmica ne fa tesoro, anche fuori dal set: “Di solito imparo guardando. Ad esempio dice scherzando – Francis Ford Coppola mi ha insegnato a fare un’ottima pasta quando mi ha invitato a casa sua con famiglia e amici. Scherzi a parte, non riesco a distinguere i diversi consigli. Seguo un mio metodo: imparo e ripeto le battute nella vasca da bagno, il primo di una serie di rituali che metto in atto prima di entrare in scena”.

Al termine del caloroso ‘blu carpet‘ di Giffoni, dove ha stretto mille mani, sorriso ai selfie, e regalato baci, l’attrice Elle Fanning: ho imparato guardando ha infine incontrato i giornalisti. L’occasione della presenza della star 21enne alla prestigiosa manifestazione, la proiezione del nuovo film di Max (figlio del ‘boss’) Minghella, ‘Teen Spirit’.

Max