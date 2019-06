Elya: ‘Ti verso il cuore’

Originario di Monselice (Pd), Elya è un giovane cantautore. Ha esordito nel 2012 con gli ‘Attika‘, band che viene selezionata da Mtv New Generation con il brano ‘Non arrenderti’ che li caratterizza aprendo loro situazioni professionali e palchi prestigiosi come quello dell’Identità Film Festival, ed il ‘Human Right’s Tour‘ (in collaborazione con Amnesty International). Quindi con ‘Verde’ (con la produzione artistica di Roberto Visentin), gli Attika vincono il Festival Show del 2013, dove durante il tour affianca artisti di calibro nazionale e internazionale come Max Pezzali, Arisa, Nomadi, Max Gazze’, Simona Molinari, Serebro, Elen Levon. Nel 2016 Elya intraprende un percorso solista.

Dopo la partecipazione a The Voice of Italy nel 2016, duetta con Max Pezzali sul palco di Piazzola sul Brenta (PD) durante il “Max Tour”, cantando “L’universo tranne noi”. Ad ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Evelyn”, prodotto da Max Pezzali, Claudio Cecchetto, Pier Paolo Peroni e Davide Ferrario. Ad aprile 2017 esce il singolo “Che bella che sei”, a luglio dello stesso anno il brano “Ho conosciuto Paolo”, presentato al Pistoia Blues Festival dove Elya è stato opening act di Tom Odell. Il brano è stato trasmesso anche da Radio 105. Il 30 Maggio 2018 è premiato dalla Siae e dalla Nazionale Italiana Cantanti, durante la partita del cuore presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, come “Artista emergente dell’anno”. Per la realizzazione di questo suo nuovo progetto collabora alla produzione artistica con Roberto Visentin e al mixaggio con Marco Zangirolami. Nel novembre del 2018 pubblica il suo album d’esordio “Elya” (K1 Records/Warner), accompagnato dall’uscita del singolo “Vorrei sentirci litigare”. Questa la tracklist: “Cosa ti farei”, “Ti verso il cuore”, “Vorrei sentirci litigare” “Notturno Ino”, “L’ho fatto per te”, “Indivisibili”, “Preludio Ypn”, “Una ragazza così”, “Niente”, “La cura che oggi ci va”, “Un altro Brandy”, “Periferie annoiate”, “Norimberga”.

‘Quando evitavo la solitudine’

In questi giorni è in radio il nuovo singolo ‘Ti verso il cuore’, che Elya descrive così: “Il caos notturno, i neon, i locali, la puzza di fumo, la città e i suoi ritmi, nasce in questo contesto Evitavo la solitudine, affamato di esperienze che non mi appartenevano. Anche in piena notte, ricordo che mi divertivo a passeggiare tra i viali illuminati di Milano. ‘Ti verso il cuore’ è la volontà di offrirsi e offrire tutto alla vita, alle sue relazioni, alle sue strade”.

Online anche il video ufficiale del brano, girato da Luca Donazzan.

Intanto, sul fronte live, si aggiungono nuove date all’ ‘Elya Tour – seconda parte’, in cui il cantautore presenta i brani estratti dal suo omonimo album d’esordio disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali (K1 Records/Warner).

I nuovi appuntamenti sono: il 3 luglio a Desenzano (BS) in occasione della “Notte Bianca”, il 6 luglio a Chioggia (VE) nell’ambito di “Festival Show” all’Isola dell’Unione, il 13 Luglio a Torino al “Salva Il Mondo Festival”, il 27 Luglio a Borno (BS) alla “Bottega 1892”, il 28 Luglio a Marone (BS) al “Lido Mad Hops”. Questi live si aggiungono ai quello già annunciato del 29 Giugno al “Tnt Club” di Milano.

