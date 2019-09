Emmy Awards 2019, trionfano Il Trono di Spade e Fleabag: tutti i vincitori

Il canto del cigno del Trono di Spade è stato trionfale. La fortunata serie targata HBO si è infatti aggiudicata l’Emmy come migliore serie tv drammatica. L’ultimo riconoscimento prima della chiusura definitiva del sipario su una delle serie più apprezzate dell’ultimo decennio. Draghi, cavalieri, intrighi e tradimenti hanno tenuto col fiato sospeso milioni di spettatori in tutto il mondo, che solo pochi mesi fa hanno potuto scoprire il finale dell’opera, in attesa dell’epilogo dei romanzi creati da George Martin.

Non solo Trono di Spade però, gli Emmy Awards 2019 hanno infatti incoronato Fleabag come migliore commedia dell’anno. La serie inglese ha ricevuto apprezzamenti ed applausi, oltre ai premi, uno dei quali è andato a Phoebe Waller Bridge, autrice e scrittrice dell’opera che si è aggiudicata anche il premio come migliore attrice.

Emmy Awards 2019, tutti i premi

Nella lotta a tre tra i maggiori produttori di serie tv a trionfare è stata HBO, che con 32 premi ha superato Netflix fermo a 27 e Amazon a 15. Segno di quanto la qualità dei prodotti si stia col tempo uniformando per dare agli spettatori serie televisive di qualità sempre maggiore. Di seguito la lista di tutti i vincitori degli Emmy Awards 2019:

Miglior serie drammatica

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

KillingEve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Sterling K Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, Le regole del delitto perfetto

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Migliore attore non protagonista in una serie drammatica

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Micheal Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Lena Headey, Game of Thrones

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Julia Garner, Ozark

Miglior miniserie

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Miglior attore protagonista in una miniserie o film tv

Mahershala Ali, True Detective

Benicio Del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film tv

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film tv

Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Vera Farmiga, When They See Us

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Emily Watson, Chernobyl

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Asante Blackk, When They See Us

Paul Dano, Escape at Dannemora

John Leguizamo, When They See Us

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Michael K Williams, When They See Us

Miglior serie comedy

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs Maisel

Russian Doll

Schitt’s Creek

Veep

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Stephen Root, Barry

Henry Winkler, Barry

Anthony Carrigan, Barry

Alan Arkin, The Kominsky Method

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs Maisel

Tony Hale, Veep

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Sarah Goldberg, Barry

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Coleman, Fleabag

Betty Gilpin, Glow

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Alex Borstein, The Marvelous Mrs Maisel

Marin Hinke, The Marvelous Mrs Maisel

Anna Chlumsky, Veep

Miglior film tv

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit

Deadwood: Il film

King Lear

My Dinner with Hervé