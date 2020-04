Estate 2020: parole d’ordine, turismo di prossimità e organizzazione impeccabile

Sbilanciarsi in aspettative sull’estate che ci attende mentre ancora non siamo usciti dall’emergenza sanitaria in corso richiede una buona dose di cautela: ancora non sappiamo quando potremo ricominciare a spostarci e in quali modalità. Sembra, tuttavia, che possiamo ragionevolmente sperare di concederci qualche giornata di spiaggia, o qualche tour fuori porta, in campagna o in città: ovviamente in Italia, con le dovute precauzioni e nel pieno rispetto di tutte le indicazioni che verranno fornite dalle autorità.

Una cosa è certa: le vacanze che verranno saranno preziose, e i fortunati che potranno permettersele presteranno la massima attenzione a organizzarle nei minimi dettagli, cercando di non sbagliare un colpo. Secondo gli esperti del settore turismo, verosimilmente si cercherà di prolungare il più possibile la “stagione”, che quest’anno potrebbe abbracciare il periodo compreso fra luglio e ottobre; e senza dubbio, un po’ come in passato, si riaffermerà il cosiddetto “turismo di prossimità”, che privilegia mete non troppo lontane dalla propria residenza.

Chi vive a Roma e dintorni, da questo punto di vista, è certamente avvantaggiato: dalla Capitale, infatti, è possibile raggiungere comodamente in treno tante località balneari (Sperlonga, Ostia, Fregene, Anzio, Nettuno, ma anche splendide spiagge in Maremma e in Campania), e città d’arte di sicuro interesse: su tutte Firenze, Bologna e Napoli. Giocare d’anticipo, però, dovrà essere la parola d’ordine da avere a mente per organizzare al meglio il proprio spostamento: a partire dalla prenotazione dei biglietti del treno, tenendo conto del fatto che, verosimilmente, sarà necessario limitare il numero di posti utilizzabili per consentire il mantenimento di quelle distanze di sicurezza che dovremo rispettare a lungo. Una volta chiare le possibili date e orari di partenza e di rientro e verificata la disponibilità dei treni, dunque, si provvederà all’acquisto del biglietto, operazione ormai semplicissima, che si effettua direttamente in Rete e in pochi passaggi.

La Rete può venire in aiuto anche per “liquidare” in pochi click anche la voce parcheggio Roma Termini: da oltre dieci anni, infatti, è online e a disposizione degli automobilisti MyParking, una piattaforma di prenotazione e pagamento online del parcheggio che permette di assicurarsi un posto auto presso strutture qualificate in tutta Italia, e a prezzi sempre molto convenienti.

MyParking conta centinaia di parcheggi in tutta Italia, che sul sito risultano comodamente divisi per categoria: strutture situate nei pressi degli aeroporti, dei porti, in città e nelle vicinanze della principali stazioni ferroviarie. Individuare quindi la struttura che fa al caso proprio è semplice: basta fare riferimento alla sezione d’interesse, selezionare la stazione di partenza e inserire in un apposito form le date e gli orari di partenza e di rientro. Ciò fatto, ci si trova davanti a una schermata con tutte le strutture disponibili corredate di dettagliate schede descrittive, che è possibile ordinare per diversi criteri, come il prezzo o la distanza dalla stazione. A ulteriore supporto nella scelta, sono presenti sul sito le recensioni dei clienti, che possono valutare i diversi parcheggi con un punteggio da 1 a 10 basandosi su diversi criteri, quali l’organizzazione del personale, il rapporto qualità/prezzo e la facilità di accesso.

Un’opzione interessante da valutare presso alcune strutture è la disponibilità di posti praticamente “su misura”: differenziati cioè – anche per tariffa – a seconda che siano adatti a minicar o auto piccole, grandi, medie, grandissime e perfino di lusso. Sempre più apprezzato dagli utenti è inoltre il servizio “tieni tu le chiavi”, che consente di trattenere con sé le chiavi dell’auto senza doverle consegnare allo staff del parcheggio, come da prassi in molte strutture.

Prenotando uno dei parcheggi MyParking si ha solitamente la possibilità di scegliere se pagare direttamente all’arrivo all’area di sosta oppure effettuare un comodo pagamento online in tutta sicurezza. Scegliendo quest’ultima possibilità, e soprattutto registrandosi al sito, si ha l’opportunità di godere di sconti, promozioni e tariffe ancor più competitive.

In questo modo è possibile partire in tutta tranquillità, quale che sia la destinazione scelta: e per organizzare il viaggio ancora meglio, è consigliabile informarsi in anticipo, online o telefonicamente, anche riguardo le strutture balneari in cui è possibile soggiornare, sia che si opti per una meta vicina, situata sul litorale laziale, sia che si preveda una vacanza più lunga, spostandosi per esempio in Campania o in Toscana. Altrettanto consigliabile, se ci si orienta su una città d’arte come Firenze, Bologna e Napoli, sarà, soprattutto in questo periodo, verificare la possibilità di provvedere in anticipo alla prenotazione dei biglietti per visitare musei, palazzi o monumenti storici, così come quella di farlo per ristoranti e trattorie tipiche: una saggia abitudine di cui fare tesoro anche in futuro quando, si spera, sarà possibile riprendere a guardare anche a mete più lontane.