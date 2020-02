Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto 10eLotto giovedì 13 febbraio 2020: numeri vincenti

Estrazioni giovedì 13 febbraio 2020 per i concorsi di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Le estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi, 13 febbraio 2020, in diretta su Italia Sera con tutti i risultati ed i numeri estratti della seconda estrazione settimanale. Ricordiamo che la prossima estrazioni di Lotto e SuperEnalotto si svolgeranno giovedì 13 febbraio.

Dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale con i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto, la sestina vincente del SuperEnalotto, i simboli del Simbolotto e l’estrazione serale del 10eLotto. Appuntamento alle 20 qui su Italia Sera con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi ai principali giochi della lotteria in Italia. Ricordiamo che per il SuperEnalotto il montepremi in palio è giunto a quota 21.100.000 €.

Estrazione Lotto giovedì 13 febbraio 2020

BARI 50 84 43 72 11

CAGLIARI 72 64 73 80 49

FIRENZE 65 72 18 36 89

GENOVA 65 75 77 24 20

MILANO 51 14 69 78 33

NAPOLI 58 47 27 33 20

PALERMO 24 86 77 81 80

ROMA 13 5 88 64 70

TORINO 81 83 26 51 28

VENEZIA 79 32 84 43 26

NAZIONALE 64 74 36 58 83

SuperEnalotto 13 febbraio 2020 numeri vincenti

Numeri vincenti 4 15 43 69 74 84

Numero Jolly 49

SuperStar 36

10eLotto estrazione 13 febbraio 2020

Numeri estratti 5 13 14 24 43 47 50 51 58 64 65 72 73 75 81 83 84 86

Numero Oro 50

Doppio Oro 50 84

Simbolotto oggi giovedì 13/02/2020

I numeri vincenti del Simbolotto di giovedì 13/02/2020 sono estratti sulla ruota di Cagliari. Per seguire gli aggiornamenti in diretta per il Simbolotto vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata alle estrazioni in diretta con news e approfondimenti su numeri ritardatari, numeri fortunati e molto altro.

Million Day giovedì 13 febbraio 2020

I numeri vincenti del Million Day di giovedì 13 febbraio 2020 sono i seguenti: 8 12 14 20 25