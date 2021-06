Euro2020, oggi è il giorno di Turchia-Italia: le probabili formazioni

L’attesa è finita, oggi è il giorno di Turchia-Italia. Roma ospita la gara inaugurale di Euro2020, l’appuntamento è alle ore 21. Gli azzurri arrivano alla competizione nel miglior modo possibile, esaltati dalle prestazioni e dai risultati raccolti negli ultimi mesi. Quello di stasera sarà il decimo confronto tra Italia e Turchia, gli azzurri finora non hanno mai perso, collezionando 7 vittore e 3 pareggi.

Roberto Mancini, in conferenza stampa, ha invitato a tenere alta la guardia: “Sarà una partita difficile, ci sarà più pressione perché sarà la partita inaugurale del torneo, noi dobbiamo cercare di divertirci e di far divertire, con grande rispetto della Turchia che è un’ottima squadra piena di giocatori di talento. L’Olimpico pieno ci avrebbe dato una spinta in più, ma con sedicimila spettatori è già un primo passo”.

La formazione anti-Turchia sembra già pronta, l’unico ballottaggio riguarda Berardi, insediato da Chiesa. L’esterno del Sassuolo è in vantaggio, ma il bianconero corre per una maglia da titolare. Il resto dell’attacco sarà composto da Insigne e Immobile. La partita, al via alle 21, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 251, e su Rai 1. Inoltre in streaming sarà visibile su Rai Play e Sky Go.

Le probabili formazioni di Turchia-Italia

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Söyüncü, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; B. Yilmaz. Ct: Gunes.

A disposizione: Günok, Bayindir, Kabak, Ayhan, Müldür, Toköz, Antalyali, Kökçü, Ömür, Kahveci, Ünder, Ünal.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Di Lorenzo, Toloi, Pessina, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Belotti, Raspadori.