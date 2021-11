F1 Gp Messico, Bottas in pole e prima fila Mercedes

Valtteri Bottas in pole position davanti a Lewis Hamilton e prima fila Mercedes nel Gp del Messico, quint’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Bottas ha girato in 1’15”875, precedendo la freccia d’argento di Hamilton che ha chiuso in 1’16”020.

Le Red Bull, apparse nettamente superiori nelle prove libere, si devono accontentare della seconda fila. Terzo tempo per Max Verstappen (1’16”225) e quarto per Sergio Perez (1’16”342). Terza e quarta fila per le Ferrari, con Carlos Sainz sesto (1’16”761) e Charles Leclerc ottavo (1’6”837).