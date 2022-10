Fabio Canino: “Colpa omofobo a presidenza Camera è del Pd”

(Adnkronos) – “La vera colpa della presenza di un omofobo alla presidenza della Camera è proprio del Pd. Se fosse un partito serio e normale, invece di pensare alle poltrone e alle vendette, avrebbe pensato a portare avanti un programma, una differenza. E’ chiaro che se lasci spazio alla destra italiana, questa nomina i suoi personaggi, che purtroppo nella maggior parte dei casi non sono di grande rilievo”. Così l’attore, conduttore e giudice di ‘Ballando con le stelle’, Fabio Canino, commenta con l’Adnkronos la nomina del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera e l’esclusione di Alessandro Zan alla corsa per la vicepresidenza.

“Il Pd – rincara Canino – ha lasciato un vuoto morale e di valori e ha fallito in tutto. L’ultimo fallimento è proprio il caso Zan, che poteva rappresentare con la vicepresidenza un piccolo simbolo in contrasto totale con la presidenza. Ma l’hanno fatto fuori. Questo perché il Pd è un partito di soubrette e ognuna di loro vuole il palcoscenico. Inoltre Zan rappresenta le istanze dei diritti che a molti non vanno giù. Se c’è qualcosa di trasversale e di veramente democratico nella politica italiana, da destra a sinistra – continua Canino – è dare addosso ai gay. In Italia purtroppo la politica è solo un poltronificio, sia a destra, sia a sinistra. Stiamo vivendo un momento drammatico per questo paese”, conclude.