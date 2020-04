Facebook, ecco il nuovo pulsante di reazione “Care” insieme al Mi piace

Facebook ha lanciato una nuovissima reazione “Care” per mostrare amore durante la crisi del coronavirus.

L’icona, una faccina che abbraccia un cuore, sarà in giro per il mondo dalla prossima settimana, così come una nuova icona a cuore pulsante.

Nuova reaction Facebook, Messenger: nuova icona, la faccina che abbraccia un cuore, reazione Care, cuore pulsante. Come usare la reaction

Nel ventaglio di reazioni possibili, questa sarà la settima icona, che appare accanto al “mi piace” standard, il cuore e la faccia arrabbiata.

Facebook sta inoltre lanciando una nuova versione, il cuore che pulsa, per “mostrare più amore e cura”.

Per usare la reazione, basta premere e tenere premuta la nuova reazione esattamente come le altre.

La nuova icona è progettata per mostrare un tipo di amore più sensibile di quello che un semplice “mi piace” o “cuore” può trasmettere. “Stiamo lanciando nuove reazioni su Facebook e Messenger come modo per le persone di condividere il loro supporto reciproco durante questo periodo senza precedenti”, ha dichiarato Alexandru Voica di Facebook.

“Speriamo che queste reazioni offrano alla gente altri modi per mostrare il loro sostegno durante la crisi COVID19. Sappiamo che questo è un momento incerto e volevamo che le persone fossero in grado di mostrare il loro sostegno in modo da far sapere ai loro amici e familiari che stanno pensando a loro”.