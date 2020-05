Facebook nero e nuova versione: nuova grafica, cosa cambia e come tornare alla versione classica

Da qualche mese Facebook ha debuttato nella sua nuova versione, con una grafica diversa, alcune migliorie e l’aggiunta di diverse opzioni.

Dopo che un manipolo di utenti ha avuto la possibilità di utilizzarla in anteprima, la nuova versione di Facebook è disponibile adesso per tutti, e sarà progressivamente implementata sugli accounti di tutto il mondo.

Vediamo allora che cosa cambia, come attivare la nuova modalità (e scegliere l’interfaccia nera, molto attesa) nonché, eventualmente, come ritornare alla versione classica di Facebook.

Facebook che cosa cambia: nuova grafica, versione nera, cambiamenti, caratteristiche. Icone grandi, notifiche, ecco le differenze e come tornare alla precedente versione

Cominciamo con il dire che, se la versione non si aggiorna automaticamente, dal proprio account si può farlo in modo manuale. Basta selezionare l’opzione Passa al nuovo Facebook dal pulsante dei menù sulla barra superiore, in alto a destra.

Una schermata di introduzione spiega tutti i cambiamenti principali di questa nuova versione di Facebook. Fra le differenze più eclatanti, le Storie sono diventate molto più visibili e la barra di ricerca è più piccola e posta a lato. In generale la parte superiore presenta le classiche icone delle opzioni molto più grandi.

La novità più attesa è per la modalità Facebook Nero: un tema a toni scuri che sostituisce il bianco preponderante, che promette di restituire un utilizzo più riposante per gli occhi.

Come tutti i cambiamenti del passato del social network, molti utenti hanno storto in naso davanti a questa nuova veste grafica di Facebook. La società di Mark Zuckerberg questo lo sa bene, motivo per cui è stata prevista l’opzione per tornare alla versione precedente.

Per farlo bisogna cliccare sul pulsante dei menù in alto a destra (il triangolo puntato verso il basso) e scegliere Passa alla versione classica di Facebook.