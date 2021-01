Facebook News arriva in Gran Bretagna: cos’è, come funziona, a cosa serve, da quando

Facebook News sbarca in Gran Bretagna: si tratta del primo paese fuori Usa. Ma di che cosa stiamo parlando? Andiamo con ordine per fare chiarezza su una decisione della quale si è del resto già parlato in modo molto abbondante per numerose ragioni e sfumature.

Facebook ha deciso di puntare sul Regno Unito come primo mercato internazionale fuori dagli Stati Uniti per quanto concerne il lancio della sua sezione di aggregazione di notizie Facebook News.

In che cosa consiste un aggregatore di news? La stessa dicitura appare abbastanza chiara da questo punto di vista: consiste in una sorta di ‘portale’, laddove sia possibile ancora usare questo termine che, per gli esperti social potrebbe sembrare perfino retrò, che rilanci, riutilizzi e riporti tutti i principali elementi mediatici e informativi di altri organi di comunicazione.

In poche parole riporta i contenuti pubblicati da una grande quantità di media tra cui The Guardian, Channel 4 News, Daily Mail Group, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group.

A questi colossi dell’informazione poi si aggiungono altri prestigiosi e gloriosi altri nomi come quelli del The Economist, The Independent, GQ, Glamour e Vogue già annunciati a novembre.

Come funzionerà il tutto? La sezione sarà accessibile tramite l’icona di un quotidiano presente nel menù dell’app, sia su Android sia su iOS. Agli utenti di facebook dunque verrà concesso un elenco di notizie di giornata selezionate da un algoritmo in relazione alle testate seguite, alle notizie condivise o ai propri interessi.

Da dove nasce questa intenzione da parte di Facebook? Diciamo che la novità è stata lanciata negli Stati Uniti alla fine del 2019, e ha visto la direzione di Facebook prevedere in seguito poi di estenderla in tutto il mondo. In Europa i prossimi paesi potrebbero essere Francia e Germania. Queste sono le parole tramite le quali è stata commentata la notizia dallo stesso gigante del mondo dei social: “Il nostro obiettivo è sostenere il grande giornalismo nazionale e locale e creare più valore per gli editori”, ha sancito Jesper Doub, direttore di Facebook in Europa per la partnership delle notizie.

Secondo quanto indicato poi dal sito specializzato TechCrunch, gli accordi di licenza che Facebook sta siglando con gli editori ammonterebbero a decine di milioni di sterline, in termini di paragone economico. Un nuovo viaggio quello del colosso degli ambienti social, dunque.