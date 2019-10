Fantacalcio, Calhanoglu scala le gerarchie del Milan: Piatek vuole riprendersi il posto

Pioli disegna il suo Milan, ha bisogno di dare una scossa. Il suo arrivo in rossonero al posto di Giampaolo non ha fornito le risposte sperate. Contro il Lecce, infatti, è arrivato solo un pareggio. Non abbastanza per ridare entusiasmo ad una piazza priva di voglia di crederci e anche a chi al fantacalcio ha puntato su diversi giocatori rossoneri.

L’ex Fiorentina sta lavorando per trovare l’aspetto migliore da dare alla sua squadra. Tante le situazioni da valutare, quella più spinosi riguarda la scelta della formazione, che Pioli sta ancora costruendo.

Pioli, da Calhanoglu a Piatek: il piano

Nella sua prima gara rossonera Pioli ha spiazzato tutti escludendo Piatek dall’undici titolare. Una mossa che si è poi rivelata vincente, visto che il polacco è entrato nella ripresa segnando il suo primo gol su azione della stagione.

L’altra mossa sorprendente è stata quella di avanzare Calhanoglu sulla linea dei trequartisti, dando al turco nuova linfa vitale. Gol e buona prestazione: così Pioli vuole rilanciarlo. Anche contro la Roma, infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, il turno giocherà avanzato mentre Piatek si gioca il posto con Leao, con Suso che parte avvantaggiato ma deve guardarsi le spalle dall’arrivo di Rebic.