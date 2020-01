Fantacalcio, gli squalificati per la 20a giornata: la decisione del Giudice Sportivo

La giornata di Serie A si è conclusa da poche ore, ma è già tempo di pensare alla prossima. Soprattutto per chi gioca al Fantacalcio. Già, perché è sempre fondamentale monitorare l’andamento dei propri giocatori e soprattutto prendere appunti nel caso in cui dovesse infortunarsi o essere squalificati.

In questo senso è da leggere attentamente il comunicato del Giudice Sportivo che ha reso note le decisioni prese in merito all’ultima giornata che si riverseranno inevitabilmente sulla 20esima. Sono ben 9 i giocatori squalificati per il prossimo turno, è fondamentale capire se tra questi c’è anche qualche componente della rosa fantacalcistica per evitare di schierarlo in campo e sprecare un cambio.

Gli squalificati per la ventesima giornata: la lista

Il Giudice Sportivo tramite la consueta nota settimanale ha reso noti gli squalificati per il prossimo turno di Serie A: Senad Lulic (Lazio), Dimitri Bisoli (Brescia), Domenico Criscito (Genoa), Alessandro Florenzi (Roma), Hans Hateboer (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma) e Mario Rui (Napoli).