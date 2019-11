Fantacalcio, le decisioni del giudice sportivo: 13 squalificati per la 13a giornata

tempo si sosta per le nazionali, ma è sempre tempo di pensare al fantacalcio. Nonostante lo stop del campionato non si fermano le notizie relative al fantacalcio. La sosta è utile per tracciare un primo bilancio della stagione in corso, per capire gli errori e i punti di forza da valorizzare ancora di più.

È fondamentale però sapere anche gli indisponibili per il prossimo turno di campionato, in questo caso il tredicesimo, che arriva subito dopo lo stop per le nazionali. Per la prossima giornata sono ben 13 gli indisponibili, e se non si vuole rischiare di giocare con un uomo in meno, è fondamentale capire chi non potrà essere schierato.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Attraverso un comunicato il Giudice Sportivo ha reso noti i 13 indisponibili per la 13^ giornata di Serie A. Questo l’elenco completo: Malinovskyi, Bani, Danilo, Mateju, Castrovilli, Pulgar, Bennacer, Calhanoglu, Hernani, Thiago Cionek, Tomovic, Becao, Okaka.

Tra gli indisponibili spiccano anche nomi di primo piano che sarà difficile rimpiazzare. Quindi il consiglio è quello di lavorare sul mercato per colmare le assenze in vista della prossima giornata.