Fantacalcio, prime indicazioni per la 25a giornata: chi mettere e chi no

La 24a giornata di Serie A è appena finita, ma il fantacalcio, si sa, non aspetta nessuno. Neanche il tempo di analizzare i motivi che hanno portato ad una sconfitta o di festeggiare una vittoria che il pensiero va subito al prossimo turno di campionato. Il periodo è diventato caldo, ora ogni partita pesa come un macigno e può risultare decisiva per la vittoria finale.

Perdere punti ora diventa un deficit importante, perché il tempo per recuperare è sempre meno, anche se ancora c’è tempo per ribaltare ogni pronostico, in positivo e in negativo. Per questo in quest’occasione vi forniamo i primi consigli fantacalcistici per la 25a giornata di Serie A, anche se ovviamente da qui a venerdì può cambiare tutto.

Consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 25a giornata

Partiamo col consigliare quei giocatori che hanno fatto bene nell’ultimo turno e che quindi meritano una conferma anche per la 25a giornata di Serie A. Tra questi c’è Paulo Dybala. La Joya è stata l’arma di Sarri per battere il Brescia, il suo sinistro implacabile ha regalato tre punti pesanti ai bianconeri. Oltre all’argentino da confermare anche Milinkovic-Savic, autore del gol vittoria con l’Inter, e Mancosu, miglior centrocampista per gol realizzati.

Passiamo ora agli sconsigliati, sempre in base all’ultima prestazione relativa al 24a turno di Serie A. In questo senso è meglio fare a meno di Mancini della Roma, che nell’ultimo periodo sta accusando il periodo di forma poco brillante dei giallorossi. Un turno di riposo anche per Vecino, apparso appannato contro la Lazio e possibile soggetto a panchina con Conte deciso ad inserire dal primo minuto Eriksen.