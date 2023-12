Arriva un avvertimento dall’Fbi e da altre agenzie di sicurezza americane di un pericolo di attacchi terroristici dei cosiddetti “lupi solitari” negli Stati Uniti durante le vacanze di Natale. La guerra tra Hamas e Israele è intensa e in una nota si legge che “Il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) e il Centro Nazionale Antiterrorismo (NCTC) valutano che le tensioni in corso legate al conflitto aumentano con tutta probabilità la minaccia di violenza da parte di attori solitari nei confronti di grandi raduni pubblici durante l’inverno, compresi quelli legati alle festività”.

Le agenzie di sicurezza Usa tengono a sottolineare che questo avvertimento non è legato ad alcuna attività di complotto: “Sebbene questo annuncio non sia in risposta ad alcuna specifica attività di complotto, questi obiettivi rimangono probabilmente attraenti per attori solitari ispirati da una serie di ideologie a causa della loro accessibilità e natura simbolica.”

C’è paura per le comunità ebraiche, cristiane, musulmane e arabe: “Tali incontri – si legge sul comunicato – potrebbero diventare un bersaglio per coloro che sono spinti a commettere violenza contro le comunità ebraiche, cristiane, musulmane e arabe.”

Cosa ha portato a fare questa dichiarazione? Da quell’8 ottobre, inizio della guerra, “si è verificato un picco nelle segnalazioni di potenziali crimini d’odio o altre violazioni penali – dicono l’FBI, DHS e NCTC -. Abbiamo anche osservato un aumento delle false minacce bomba e sparatorie attive contro le sinagoghe negli Stati Uniti, probabilmente intese a interrompere i servizi e intimidire i fedeli”.