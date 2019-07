Federico Baroni, da ‘Amici’ al successo

Federico Baroni, classe ‘93, è un cantautore e busker cesenate ma cresciuto a Rimini. E vista l’aria che tira, dove se non appari non esisti, la forza di Federico si evince anche dai numeri che ne accompagno le sortite artistiche: oltre 47mila followers su Instagram, 800mila stream su Spotify, 26mila iscritti e 4 milioni di visualizzazioni su YouTube, 20mila fan su Facebook, Federico è il busker più seguito d’Italia.

A 18 anni si è trasferito a Roma, dove si è laureato in Economia e Management, per poi frequentare il Master of Music. Quindi, a 21 anni comincia a scrivere i suoi primi inediti e a suonare in strada. Nel 2015 intraprende un Summer Tour da busker per le strade di tutta Italia, accompagnato da due videomaker che documentano l’esperienza (i video sono visibili sul canale YouTube dell’artista, che ad oggi conta oltre 3 milioni e mezzo di views).

Nel 2016 viene notato dai giudici di ‘X-Factor’, che lo portano ai Boot Camp. Lo stesso anno viene chiamato da Fiorello a ‘Edicola Fiore’, dove presenta live un suo brano inedito. Nel 2017, dopo aver lasciato un demo a Maria De Filippi, viene scelto fra migliaia di artisti ed entra ad ‘Amici’. Dopo l’esperienza televisiva inizia subito a suonare su importanti palchi per grandi brand (Bulgari) ed eventi (Grand Prix Formula E su Italia 1). A gennaio 2018 pubblica con Artist First il suo primo singolo, ‘Spiegami’. Il video del brano è realizzato da Bendo films, e vede protagonisti Camihawke e Michele Merlo. A giugno dello stesso anno suona prima di Emma Marrone in occasione della Festa della Musica a Roma.

Il 24 giugno esce il suo secondo singolo, ‘Domenica’, un featuring realizzato con i producer Kharfi e Veerde. Il 17 novembre esce il suo terzo singolo ‘Non Pensarci’, scelto tra i 69 finalisti di Sanremo Giovani. Ad aprile 2019 esce l’omonimo album d’esordio, al quale Studio Aperto dedica un servizio. Il disco esordisce alla posizione 22 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Federico Baroni apre il concerto di Mahmood

Ed ora Federico, reduce da uno street tour nelle principali città italiane, è stato chiamato ad aprire il concerto di Mahmood sul palco del Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN). Per l’occasione il cantautore romagnolo presenterà alcuni brani del suo album di esordio, ‘Non pensarci’, uscito lo scoso aprile per Artist First. Un album che ha esordito alla 22° posizione della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia.

Questa la tracklist dell’album (disponibile al link: https://artistfirst.lnk.to/Non_Pensarci) “Non pensarci”, “Spiegami”, “Domenica”, “Disordine”, “Profumo”, “Mamma è tutto ok”, “Londra”, “Diverso”, “Tutte le cose che”.

Il video ufficiale dell’ultimo singolo estratto dall’album, ‘Profumo’, è stato girato in piano sequenza da Bendo ed online sulle principali piattaforme digitali

Max