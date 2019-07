FIFA 20, la nuova fisica del pallone in un video

La sfida tra FIFA 20 e eFootball PES 20 continua a colpi di novità ed esclusive. In questo senso EA Sports ha mostrato in un video la nuova fisica del pallone del suo nuovo prodotto in uscita su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 settembre.

FIFA ha sempre innovato la fisica della palla, feature a cui gli utenti danno molto peso in fase di gioco. Per questo nel nuovo capitolo della simulazione calcistica targata EA sono state introdotte due novità come “Football-Informed Motion” e “New Shot Trajectories”.

FIFA 20, il video sulla nuova fisica del pallone

Le due nuove meccaniche introducono novità sulle traiettorie e la pesantezza impressa al pallone nel momento in cui viene calciato o controllato dai calciatori virtuali. Per questo sarà possibile assistere a tiri o passaggi sempre più realistici che permetteranno una sempre maggiore immedesimazione sul terreno del gioco.

Il realismo sarà quindi ancora più accentuato in FIFA 20, con rotazioni e rimbalzi del pallone sempre più vicini alla realtà. Ulteriori novità verranno inoltre svelato nel corso dei prossimi giorni. Intanto di seguito riportiamo il video pubblicato da EA Sports sulla nuova fisica del pallone in FIFA 20.