Finanza, al via da oggi 4° edizione Mese educazione finanziaria

Parte oggi la quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2021), l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) di cui è membro anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dal 1 al 31 ottobre porterà in tutta Italia, finalmente anche in presenza, tanti appuntamenti che metteranno al centro dell’attenzione degli italiani i temi dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

L’edizione 2021 invita a guardare avanti, oltre la pandemia da Covid19, e, imparando proprio dalla crisi connessa alla diffusione del virus, sottolinea l’importanza di dedicare del tempo per acquisire competenze di base in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale. Lo slogan ufficiale del Mese dell’educazione finanziaria è infatti “Prenditi cura del tuo futuro! – L’Abc della finanza – Conoscere dà i suoi frutti”, lo stesso della campagna di comunicazione nazionale realizzata dal Comitato Edufin, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con il contributo di risorse del Ministero per lo Sviluppo Economico provenienti dalle sanzioni Antitrust. La campagna partirà il 4 ottobre su tv locali, radio, internet, social e sarà visibile anche sugli spazi gratuiti della Rai dal 5 ottobre.

Il Mese si apre come ogni anno con la World Investor Week (Wiw), la Settimana mondiale dell’investitore. Tornano la Giornata dell’educazione assicurativa, l’11 ottobre, e la Settimana dell’educazione previdenziale, dal 18 al 24 ottobre. Il calendario del Mese dell’educazione finanziaria 2021, in continuo aggiornamento, è consultabile sul portale del Comitato QuelloCheConta e sul profilo Facebook del Comitato @ITAedufin. In programma seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti con l’obiettivo di offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza. Ad inaugurare #OttobreEdufin2021, un appuntamento in teatro promosso dalla Banca d’Italia che si potrà seguire in streaming oggi, dalle 10 alle 12 sui siti web Quellocheconta.gov.it e L’Economia per tutti e sui canali istituzionali della Banca d’Italia.