Fiore Argento: chi è, età e vita privata della sorella di Asia ed ex fidanzata di Pietro Delle Piane

Fiore Argento è la sorella di Asia nonché ex fidanzata di Pietro Delle Piane, attuale fidanzato di Antonella Elia. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 3 febbraio il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato in anteprima una serie di scatti che mostrano Fiore Argento in compagnia di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia.

Le foto in questione sono state pubblicate dal settimanale “Nuovo” e mostrano l’attuale compagno di Antonella Elia mano nella mano con la sorella di Asia Argento. Fiore Argento e Pietro Delle Piane in passato sono stati una coppia ma la loro relazioni si è interrotta diversi anni fa. Stando alle dichiarazioni di Antonella Elia, attuale inquilina della Casa del GF VIP, Pietro non vedeva Fiore da anni, le uniche comunicazioni avvenivano saltuariamente via smartphone.

Vedendo le immagini Antonella Elia ha così commentato lo scoop del settimanale di gossip: “Non ci credo. È una delle ex di Pietro. Me la pagherai cara, brutto disgraziato. Guarda che faccia romantica. Me la paghi assai. So che è una sua ex. Ma vedi come si stringe. Io sapevo che non si vedevano da anni. Sapevo, però, che, ogni tanto si sentivano. Questo sguardo di Pietro lo conosco benissimo. Quando stava con me ha detto che si sentivano raramente. E ha sempre accusato me che ho un legame speciale con il mio ex fidanzato Fabiano. Mi diceva di smettere di vedere e sentire Fabiano. Guarda che faccia! Questa me la paghi cara. Mi fidanzo con Aristide”.

Fiore Argento: chi è, età e foto Instagram

Fiore Argento è nata a Roma il 3 gennaio 1970. È del segno del Capricorno ed è figlia del regista Dario Argento e Marisa Casale. Fiore Argento ha un profilo Instagram dove condivide foto e video di vita privata, disponibile al nickname @fioreargent_o che colta circa 4mila follower.