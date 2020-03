Firenze, chiude l’Antico Vinaio per contenere l’emergenza coronavirus: il messaggio

“Evitare in assoluto assembramenti”. E’ questo uno dei punto focali del nuovo Decreto emesso dal Governo e comunicato dal Premier Conte in conferenza stampa. Evitare quindi luoghi affollati e lunghe file. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto l’Antico Vinaio, storico locale di Firenze, a chiudere i battenti, almeno per un po’.

Per chi è di Firenze o ci si è recato per una visita è quasi d’obbligo passare all’Antico Vinaio per prendere una schiacciata. Un’abitudine che spingeva centinaia di persone a mettersi in fila prima di poter assaporare la prelibata schiacciata farcita. Tutto questo non sarà più possibile fino a quando l’emergenza per il Coronavirus non placherà la sua ferocia.

All’antico Vinaio chiuso. Il messaggio

A comunicare la chiusura del locale è stato lo stesso proprietario attraverso un lungo messaggio su Facebook: “Non avrei mai pensato in vita mia di poter scrivere questo messaggio. Per la prima volta Chiudiamo al pubblico tutti i nostri locali. Ci sentiamo in dovere, per la vostra e la nostra salute, data la molta affluenza sia all’interno che all’esterno nei nostri locali, di chiuderli tutti al pubblico per garantire la vostra e la nostra sicurezza”.

Prosegue il messaggio: “Non me la sento di tenere aperto in questa situazione … Ieri eravamo aperti e abbiamo rigorosamente fatto rispettare il metro di distanza fuori durante la coda e vietato l’accesso al pubblico dentro i nostri locali, ma così non è lavorare, non è quello per cui siamo nati e diventati ciò che siamo”, conclude il messaggio dello storico locale fiorentino.