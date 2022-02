Fondazione Open, Renzi: “Procura Genova chiede subito di archiviare mia denuncia pm”

(Adnkronos) – “Apprendo dalle agenzie di stampa che la procura di Genova avrebbe iscritto nel registro degli indagati e contestualmente chiesto l’archiviazione per i magistrati Creazzo, Turco e Nastasi denunciati dal sottoscritto per violazione dell’articolo 68Cost, della Legge 140/2003 e ai sensi dell’articolo 323 codice penale”. Così Matteo Renzi in una nota.

“Mi congratulo con la procura di Genova che in poco più di una settimana ha trovato il tempo di leggere le novanta pagine della denuncia e ha dato risposta tempestiva come sempre dovrebbe essere fatto davanti alle istanze dei cittadini. Anche a me è capitato di essere iscritto nel registro degli indagati – proprio a Firenze – e poi archiviato ma dopo ben 17 mesi di tempo”.

“Se Genova impiega solo 10 giorni significa che ha una straordinaria efficienza della quale non posso che rallegrarmi formulando molti complimenti. Sono certo che sia sempre così per tutti e non solo quando gli indagati sono colleghi magistrati”.

“Aspetto di leggere le motivazioni” dice Renzi, “e di ricevere la formale notifica che in un procedimento penale vale più di un’agenzia di stampa. E chiederò al Giudice competente di essere interrogato nell’udienza che dovrà decidere sull’archiviazione degli indagati”.