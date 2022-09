Fondi Russi a partiti stranieri, l’intelligence Usa oggi chiarisce: “Nulla di specifico sull’Italia”

Vista la situazione ‘geo-politica’ in atto, e l’immane influenza della grande finanza rispetto a quanto sta accadendo nel cuore dell’Europa, prossimi a decidere il prossimo governo, mai come ora ci aspettiamo pseudo ‘scandali’ o denunce internazionali, volte a condizionare sia l’esito del voto, che i futuri equilibri del nostro Paese in merito alle politiche estere.

Dunque, quanto giunto ieri sera dagli Stati Uniti – e poi come vedremo in parte ‘ritrattato’ – in realtà non ha sorpreso nessuno

I media a stelle e strisce hanno infatti rilanciato alcuni rapporti stilati dai servizi segreti (meno male che sono segreti!), secondo i quali oltre 20 ‘partiti politici stranieri’ avrebbero goduto di alcuni finanziamenti russi per un totale di circa 300 milioni di dollari.

Fondi russi a partiti stranieri, stamattina l’intelligence statunitense: “non risulterebbe niente di specifico sull’Italia”

Ora, premesso che gli Stati Uniti fanno lo stesso da molti più anni, proprio per ‘combattere’ la Russia, ovviamente in Italia la notizia è stata subito ‘accolta con grande favore’, soprattutto dalla sinistra (figlia dell’allora Pci, a suo tempo ‘finanziato’ da Mosca) che, spingendo sui presunti rapporti di Salvini con Putin – per altro mai dimostrati – già pregustavano uno scandalo in grado di ‘compromettere’ la probabile affermazione del centrodestra, di qui a qualche giorno.

Stamane però sono stati gli stessi funzionari dell’intelligence Usa a smorzare la cosa, facendo sapere che “non risulterebbe niente di specifico sull’Italia”.

Fondi russi a partiti stranieri: il presidente del Copasir conferma la smentita degli 007 Usa. Venerdì si riunirà

Tuttavia, come è giusto che sia, vista la gravità delle affermazioni diramate ieri, la questione ha subito allertato il Copasir, il cui presidente – il Sen. Adolfo Urso – ha oggi confermato che “Dalle notizie fornitemi dall’Autorita delegata che, a sua volta, si era immediatamente informata con i canali ufficiali non risulterebbe che vi sia l’Italia“. In ogni caso ha assicurato Urso, “Ho concordato con Gabrielli di realizzare una riunione del Comitato, penso si terrà venerdì. Il Comitato si riunirà con l’audizione di Gabrielli e in quella sede verificheremo, se le avremo, altre notizie in merito“.

Max