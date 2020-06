Fortnite, dove trovare gli gnomi: le posizioni ad Alture Accoglienti

Fortnite Stagione 3 è finalmente realtà. Dopo tanta attesa il gioco Epic Games si è evoluto per regalare ai videogiocatori un’esperienza sempre nuova. L’acqua ha invaso il mondo del gioco, mutando la conformazione di quasi tutti i territori conosciuti. Motivo per cui non è così facile orientarsi ora,

La nuova Stagione di Fortnite porta con sé ovviamente molte novità per quanto riguarda le sfide giornaliere. E non si poteva quindi iniziare senza una bella sfida che mettesse alla prova le capacità d’osservazione degli utenti, chiamati a trovare degli gnomi in una circostanziata aria di gioco per acquisire bonus esperienza.

Alture Accoglienti, dove si trovano

Se state trovando difficoltà nel trovare gli gnomi ecco una guida aggiornata, con tanto di video, per sbrigare la pratica in pochi minuti. Il sito specializzato Multiplayer.it ha infatti svelato dove trovare questi simpatici gnomi all’interno dell’area di gioco denominata Alture Accoglienti, una delle poche che non è stata invasa dall’acqua.

Per raggiungere tale zona bisognerà recarsi a nord dell’ex Parco Pacifico. Una zona, che come dice il nome stesso, presenta delle alture tra cui spuntano anche delle abitazioni. Sarà necessario scandagliare proprio alcune di quelle case per trovare degli gnomi, alcuni dei quali si troveranno anche all’esterno della zona indicata. Di seguito un video chi vi faciliterà il lavoro.