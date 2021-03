Fortnite non funziona, in corso l’aggiornamento per la Stagione 6: quando tonrnerà online

Fortnite non funziona, in corso l’aggiornamento per la Stagione 6: quando tonrnerà...

Fortnite, oggi martedì 16 marzo, non funziona. Il popolare battle royale di Epic Games, infatti, risulta offline. Ma niente paura, è così per tutti. Questa mattina è infatti in corso l’aggiornamento che anticipa l’introduzione della Stagione 6, che porterà con sé diverse novità. Ad esempio l’ingresso nel ‘roster’ di Neymar.

L’attaccante del PSG, infatti, ha di fatto confermato con qualche messaggio criptico quello di cui si era già venuti a conoscenza: ossia la sua presenza all’interno del gioco. Che vedrà, oltre al brasiliano, le skin di Ryu di Street Fighter e di Batman, ma le sorprese di certo non finiscono qui e verranno svelato col passare dei giorni.

Ma quando sarà possibile tornare a giocare a Fortnite oggi, martedì 16 marzo? Un orario preciso non c’è, ma di solito aggiornamenti del genere richiedono qualche ora di pazienza. Generalmente a partire dalle 9 il gioco torna online, potrebbe essere così anche oggi, ma ci sarebbe da preoccuparsi se il processo durasse qualche ora in più.

Stagione 6 di Fortnite, in arrivo oggi, oltre ai succitati personaggi, dovrebbe contenere Crisi Zero: un evento finale che chiuderà definitivamente la Stagione 5 per dare ufficialmente il via al nuovo corso di Fortnite, che si aggiorna ancora.