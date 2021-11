Forza Horizon 5, in Italia esce a mezzanotte

Scaldate i motori, il festival automobilistico più pazzo e atteso del mondo sta arrivando. A mezzanotte in Italia arriva Forza Horizon 5, nuovo capitolo della fortunata serie di videogiochi incentrata sulle corse automobilistiche. Il gioco è in esclusiva su Xbox e Pc, e arriverà gratis su Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.

Le prime recensioni internazionali hanno già incensato il gioco: è un plebiscito di applausi. La media voto, al momento, si attesta sul 9. Tra i punti forti evidenziati ci sono una grafica mozzafiato e uno stile di guida divertente ma allo stesso tempo vicino alla realtà. Peso e specifiche di ogni vettura si rifletteranno anche in pista.

Il nuovo Forza Horizon è ambientato in Messico. Le corse si alterneranno in una serie di biomi diversi: deserto, pianure verdeggianti, centri cittadini. Tutto riproposto alla perfezione: la cura nei particolari riposta dal team di sviluppo è stata maniacale. Per rendersene conto basta dare un’occhiata ai trailer usciti in questi mesi.

Forza Horizon si candida al ruolo di miglior videogioco automobilistico su piazza, forse anche degli ultimi anni. La critica lo sta incensando, in attesa di capire quale sarà la risposta del pubblico. In diverse parti del mondo il gioco è già disponibile, i fan italiani dovranno invece aspettare la mezzanotte per scendere in pista.