Frana Ischia, Renzi: “Conte uomo senza vergogna, chieda scusa”

(Adnkronos) – “Giuseppe Conte è un uomo senza vergogna”; “quando però ieri pomeriggio Giuseppe Conte ha scelto su Rai3 di usare la consueta ipocrisia per difendere le scelte del suo governo, mi sono sentito in dovere di rispondere”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “I fatti sono chiari e rimangono scolpiti nella roccia della Gazzetta Ufficiale: nessuna campagna social fatta di fake news può negarli. E i fatti dicono che Giuseppe Conte ha firmato il condono per Ischia, ha abolito l’unità di missione ‘Italia Sicura’ e non ha mandato avanti il progetto ‘Casa Italia’ lanciato con Renzo Piano. Nessun artificio retorico può negare questa drammatica realtà”, prosegue il leader di Iv.

“Era il tempo in cui il Pd faceva battaglie difficili e coraggiose ma giuste” e “il Pd non era la sesta stella”, prosegue tra l’altro Renzi che conclude: “Il problema non è quello che ha fatto lui allora. Il problema è chi lo giustifica ancora oggi. Oggi non chiediamo che Conte ci dia ragione. Ci basta che Conte chieda scusa. E che il PD si svegli dall’incantesimo”.