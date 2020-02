Francia, fermato bus di turisti italiani a Lione per allarme Coronavirus

Continuano le contromisure nei confronti dell’Italia da parte dei Paesi europei, per la psicosi da coronavirus. Un altro caso questa volta dalla Francia, dove un autobus proveniente dal nord Italia è stato bloccato dopo che una passeggera ha lanciato l’allarme. È successo nei pressi di Lione.

Bus di italiani fermato in Francia. “Autista ha la tosse, forse ha il coronavirus”

“L’autista del bus ha una tosse sospetta“. Questo l’allarme lanciato da una passeggera del bus alla polizia, che è intervenuta bloccando il mezzo. I passeggeri del mezzo, un autobus della Flixbus, sono stati fermati intorno alle 7 di questa mattina all’autostazione di Perrache, come ha scritto Le Progres. I passeggeri, fa sapere la polizia, resteranno “confinati” in attesa di ulteriori verifiche.

Aggiornamento ore 12,30

L’autista del pullman è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie ed effettuare il test per il coronavirus. A confermarlo LyonMag, che ha sottolineato anche il ricovero di un altro paziente, un passeggero dello stesso bus che ha manifestato i sintomi di un’influenza.

Aggiornamento ore 13,00