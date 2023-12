Fratelli d’Italia presenta un DDL contro la cancellazione di tradizioni natalizie nelle scuole italiane

Fratelli d’Italia ha introdotto al Senato un disegno di legge volto a preservare le celebrazioni natalizie e pasquali nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Il partito, guidato da Giorgia Meloni, ha dichiarato che il progetto di legge mira a impedire la rimozione di presepi, decorazioni natalizie e attività connesse, assicurando che il Natale e la Pasqua cristiana mantengano il loro significato profondo e il legame con l’identità nazionale italiana.

Il disegno di legge, presentato dalla senatrice Lavinia Mennuni, propone provvedimenti disciplinari per i dirigenti scolastici che consentono la rimozione di simboli natalizi. Si stabilisce inoltre che non deve essere impedita alcuna iniziativa promossa da genitori, studenti o organi scolastici che miri a celebrare le tradizioni natalizie e pasquali, come i presepi, le recite e altre manifestazioni. Lo scopo è ricordare il significato umano profondo di queste celebrazioni e il loro legame con l’identità nazionale italiana.