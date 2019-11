‘Freedom’ brano del docu-film dedicato a Batistuta

E’ online il video di ‘Freedom’, il nuovo singolo della cantautrice e compositrice Silvia Nar, già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Il titolo del brano è il leitmotiv della colonna sonora de ‘El numero Nueve – Gabriel Batistuta’, il docufilm prodotto da SenseMedia che celebra la vita e la carriera del campione argentino Gabriel Batistuta presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Il videoclip, anch’esso diretto da Pablo Benedetti, già regista del film “El numero nueve – Gabriel Batistuta”, immagini e momenti estratti dal docufilm si alternano alla figura elegante e raffinata della cantautrice Silvia Nair che attraverso la sua possente voce e le note del pianoforte evoca il ricordo degli anni di gloria di Gabriel Batistuta.

Per il docufilm, oltre al brano portante, Silvia Nair ha composto ed arrangiato l’intera colonna sonora, musiche coinvolgenti ed evocative che si legano perfettamente alla storia del campione argentino. “Freedom” è un assaggio dell’evoluzione di questa eclettica artista dall’appeal internazionale e dalla creatività multiforme. Nel 2020 pubblicherà nel mercato internazionale il suo terzo album da cantautrice con la prestigiosa produzione olandese di Franck Van Der Heijden e Michael La Grouw.

Silvia Nair è pianista, cantante, compositrice, auutrice e performer. Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza ed intrapreso la professione di notaio decide di abbandonare la carriera per dedicarsi interamente alla musica. Il primo album “Sunrise”, è uscito nel 2005 in Giappone ed Estremo Oriente dove ha scalato le classifiche, e l’anno seguente in Europa anticipato dalla hit “Shine on now”, che per tre anni è stata anche colonna sonora di un noto spot televisivo. Silvia Nair si è esibita in Italia ed Europa con le maggiori orchestre sinfoniche, dirette da maestri quali Salvatore Accardo, Karl Martin, Marco Boni e molti altri. Ha tenuto concerti in teatri importanti, in location prestigiose tra cui siti patrimonio Unesco ed è stata ospite di varie trasmissioni televisive. Ha cantato per il Presidente Lula in Brasile, per la famiglia reale in Giordania e per il Parlamento Italiano insieme ad Andrea Bocelli in occasione di un evento di beneficenza. Più volte si è esibita in Vaticano, cantando per Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI. Nel 2011 ha pubblicato il suo secondo album “Ithaca” e nello stesso anno ha ricevuto il Premio Montecarlo come “Rivelazione Artistica Internazionale”.

