Freni: “@Mind esempio di collaborazione pubblico-privato”

(Adnkronos) – “L’incontro di oggi rappresenta un’occasione preziosa per consolidare una riflessione sull’importanza della collaborazione tra pubblico e privato, declinato in termini di partnership economica e finanziaria. Occorre invece cambiare paradigma. E’ la proficua contaminazione tra pubblico e privato in termini di idee e progettualità a rappresentare il vero valore giusto. Questa è l’essenza del nuovo polo”. A sottolinearlo è stato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, nel suo messaggio al convegno ‘Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @Mind per lo sviluppo del Sistema Paese’, promosso questo pomeriggio a Roma, a Palazzo Wedekind, dalla Federated Innovation @Mind.

“Credo che l’Area Mind -ha detto inoltre Freni nel suo messaggio – sia esattamente questo: luogo di contaminazione e soprattutto di collaborazione, un polo di tutti votato all’innovazione con l’ambizione di diventare un esempio”.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infine rilevato che “l’innovazione tecnologica accompagnata da un nuovo mindset consentirà al Paese di competere di fronte alle grandi sfide del futuro. E noi dobbiamo vivere il presente guardando al futuro, con l’ambizione di poterlo rivoluzionare”. “Collaborare per competere, questo è il modello vincente di Federation Innovation” ha scandito infine Freni.