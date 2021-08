Frosinone, calo delle temperature nelle prossime ore

Il grande caldo è ormai alle spalle e le temperature sono in discesa. Il sistema di allertamento delle ondate di calore del ministero della salute assegna per oggi e domani a Frosinone il bollino verde, dunque livello zero sulla scala di quattro che va, appunto, da zero a tre (ondata di calore). Un bel cambio di passo rispetto alla settimana precedente con punte di temperature oltre i 37 gradi.

Secondo le previsioni meteo per oggi sono previsti poco meno di 31 gradi, con cielo sereno fino al tardo pomeriggio, poi nubi dalle 20 e pioggia debole dalle 23. Per domani, previsti 30 gradi, con cielo poco nuvoloso e pioggia debole dalle 20. Per venerdì temperature in rialzo con una massima di 31,6 gradi e caldo tra le ore 14 e le 17.