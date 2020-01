Una nuova serata di grandi scontri televisivi è andata in archivio, col duello tra Grande Fratello Vip, e la fiction di Rai 1 La guerra è finita e un’altra serata, oggi, prevede scintille in prima serata. Non c’è però soltanto il duello tra Canale 5 e reti Rai, né appena solo exploit de La Pupa e il Secchione di cui occuparsi.

Anzi: esistono tanti altri programmi che sono in grado di intrattenere il telespettatore sui temi della attualità, dell’indagine, sulle quotidianità nell’ambito politico, economico, sulla cronaca nazionale e non. Tra questi, c’è anche Fuori dal Coro, in onda questa sera come sempre su Rete 4.

Come noto, il programma di Mario Giordano si focalizza sull’attualità e sugli approfondimenti politici e non. Dunque, stasera 28 Gennaio cosa ci sarà da non perdere su Rete 4 con Fuori dal Coro? Ecco tutte le anticipazioni del caso.

Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 28 Gennaio 2020: ospiti e temi di Mario Giordano

Oggi, Martedì 28 Gennaio alle 21:20 su Rete 4 ritorna“Fuori dal coro”, il programma condotto da Mario Giordano. Di cosa si parlerà? Come è facile immaginarsi, da Mario Giordano l’elemento portante oggi sarà riferito alla situazione politica dopo il voto calabrese e emiliano.

In studio ci sarà dunque modo di approfondire i risultati elettorali in Emilia Romagna ed in Calabria con i protagonisti principali della vicenda politica. Quali reazioni, quali scenari, quali ipotesi si possono mettere sul piatto dopo i risultati elettorali delle elezioni regionali di Emilia-Romagna e Calabria?

A queste domande saranno chiamati a dare una risposta la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ed il segretario della Lega Matteo Salvini.

Non mancherà come di consueto la presenza di Vittorio Feltri, direttore di “Libero Quotidiano”, che si concentrerà sulla situazione politica post voto vista dalla prospettiva del governo giallorosso.

Così come ci sarà il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro, il senatore Gianluigi Paragone, il vulcanico Vittorio Sgarbi, e ancora Antonio Di Pietro.

Fuori dal Coro aprirà poi un capitolo a parte sul M5S. Quanto hanno inciso le recenti dimissioni di Luigi Di Maio sugli esiti delle elezioni? Sul futuro dei grillini si interrogheranno gli ospiti.

E poi, parentesi sul caso Bibbiano: Irene Pivetti, ex presidente della Camera, entrerà ne lmerito della dichiarazione di Federica Anghinolfi, l’ex dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza considearto Procura, artefice del presunto sistema di affidi illeciti.