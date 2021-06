G20 Matera, vertice ministri degli Esteri. Di Maio: “Multilateralismo necessario”

Africa, pandemia, commercio e transizione verde le principali questioni in agenda. Obiettivo "zero fame" nel 2030

Multilateralismo. È la parola chiave in questo inizio di decennio, caratterizzato dalla ripartenza post Covid e dall’apparente declino della stagione populista. In tale contesto Luigi Di Maio, abilissimo a intercettare la rinnovata fiducia atlantica, è padrone di casa al G20 di Matera dei ministri degli Affari esteri. “Multilateralismo e cooperazione sono fondamentali per rispondere alle sfide globali”, spiega Di Maio in apertura dei lavori, sottolineando che “la pandemia ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale a emergenze che trascendono i confini nazionali”.

Di Maio: “Ricostruire insieme e meglio”

Non solo dichiarazioni di intenti, ma nell’agenda di Matera c’è posto soprattutto di Africa, commercio, lotta alla pandemia, ambiente e un dossier dedicato alla “sicurezza alimentare”. “Per costruire insieme e meglio non dobbiamo lasciare nessuno indietro”, ha detto Di Maio. “Un commercio libero, equo e inclusivo e basato sul rispetto di regole condivise – ha proseguito – è essenziale per contrastare la pandemia e promuovere una ripresa sostenibile, che renda le nostre economie verdi e digitali”.

“Persone, pianeta, prosperità”

“Persone, pianeta, prosperità” è il trinomio su cui si articola la presidenza italiana del G20, che culminerà nel vertice di Roma del 30 e 31 ottobre tra i leader dei Paesi membri. “Nei tre pilastri del suo programma – ha detto Di Maio – ci prefiggiamo, attraverso lo strumento multilaterale, di contrastare l’impatto sanitario, sociale ed economico della pandemia e promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. La parità di genere è un altro obiettivo prioritario e trasversale della nostra agenda”.

“Sicurezza alimentare”

Al termine del vertice si terrà, per la prima volta al G20, una riunione congiunta tra ministri degli Esteri e dello Sviluppo a cui parteciperanno anche i vertici Fao, Ifad e Pam. Il tema della sicurezza alimentare sarà al centro dell’agenda con i ministri che si impegneranno, adottando la Dichiarazione di Matera, a raggiungere l’obiettivo “zero fame” entro il 2030. Per domani, 30 giugno, è previsto a Brindisi un evento ministeriale, co-organizzato con il World Food Programme.

Tensione Washington-Pechino

Sullo sfondo del vertice le tensione tra Cina e Stati Uniti. Il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, non presente in Italia, parlerà solo in videoconferenza (in Cina sono in corso i festeggiamenti del centesimo anniversario del Partito comunista) e dunque non ci sarà alcun incontro “clandestino” con il segretario Usa Antony Blinken tra i sassi di Matera. Anche se un eventuale faccia a faccia, in ogni caso, era già stato smentito da Washington.