Gabriele Giorgio, il recordman di Caduta Libera viene eliminato e non è più campione: ecco cosa ha sbagliato e quanti soldi ha perso

Gabriele Giorgio, il Campione di Caduta Libera apprezzatissimo programma di Gerry Scotti del preserale di Canale 5 tutti i giorni, è stato eliminato.

Nella puntata di domenica, 27 Ottobre 2019, infatti, il recordman di Gerry Scotti ha perso nel confronto ed ha ceduto il passo ad un nuovo campione.

Gabriele Giorgio, il recordman di Caduta Libera viene eliminato e non è più campione: ecco quanti soldi ha vinto e chi è il nuovo campione

Dopo ben 35 puntate e ben 316 mila euro vinti, Gabriele Giorgio esce dunque di scena. Il nuovo campione di nome Diego non ha comunque saputo vincere nulla nel game finale dei Dieci Passi per 4 risposte non date su un bottino di 10 mila euro.

Appena due sere prima invece, il recordman Gabriele Giorgio aveva centrato l’obiettivo. Infatti, nella puntata del 25 Ottobre 2019 ha risposto bene a tutte le domande dei Dieci Passi ed ha dunque vinto il montepremi in palio di ben 30 mila euro.

Il recordman di Gerry Scotti si è confermato ancora una volta campione e vincente. Del resto la sua esclation durava da molto.

Ad esempio nella serata di ieri 24 Ottobre 2019, ma per sua sfortuna ha sbagliato una sola domanda, andando così a perdere, proprio all’ultimo un incredibile bottino.

Aggiornamento ore 00,31

Quale? Quanti soldi ha perso il campione di Caduta Libera?

Gabriele Giorgio, noto per le sue freddure, ieri 24 Ottobre 2019 ha perso la bellezza di 96 mila euro sbagliando una sola risposta. La domanda era sul film Mastroianni e la Schneider, dal titolo ‘Fantasma d’Amore’, e non ha fatto in tempo a darla.

Nonostante questo, ovviamente, è confermato campione e torna oggi in gara per provare ad arricchire il suo bottino. E nelle giornate precedenti come è andata?

Aggiornamento ore 04,31

Il 23 Ottobre 2019 era ovviamente in onda per continuare la sua cavalcata trionfale e provare a vincere ancora. Come sappiamo il campione, già recordman di vittorie, ha già incassato tanti soldi dal game di Gerry Scotti.

Ma quanti? E quando? E come è arrivato nei giorni scorsi a scalare la vetta di Caduta Libera? Ecco come sta andando in questi giorni la performance del campione.

Ma soprattutto, il primo dato è questo: nella puntata di ieri il recordman si è confermato campione ancora una volta, battendo tutti i concorrenti. Tuttavia, nel gioco finale dei Dieci passi Gabriele Giorgio non ha saputo vincere errando tre risposte finali, e di conseguenza ha perduto la chance di incassare il bottino serale che ammontata a 230 mila euro.

Gabriele Giorgio, il recordman di Caduta Libera ieri 23 Ottobre da Gerry Scotti su Canale 5 si conferma campione ma non vince: quanto ha guadagnato nelle scorse puntate

Nella puntata del 22 Ottobre 2019 il campione di Caduta Libera alias Gabriele Giorgio nonostante le difficoltà, si è confermato campione ma non ha vinto i 110 mila euro in palio: tre le risposte non date nei dieci passi finali.

Come sappiamo, invece, il 21 Ottobre il recordman di Gerry Scotti si è confermato campione ma ha perso 263 mila euro per aver sbagliato cinque risposte.

Il giorno prima, invece non è riuscito a vincere 180 mila euro per due risposte. Non ha saputo rispondere su ‘Sacco e Vanzetti’ e sulla serie di Jerry Calà ‘Professione Vacanze’.

Il recordman di Caduta Libera nella puntata del 19 ottobre 2019 invece ha vinto 10 mila euro.

aggiornamento ore 7.30