Gargarismi e collutorio contro il coronavirus: cosa c’è di vero

Gli ingredienti dei comuni collutori possono danneggiare alcuni agenti patogeni, rendendoli innocui. Ora gli esperti hanno chiesto una ricerca urgente sui potenziali benefici dell’utilizzo dei gargarismi per combattere il Covid-19.

Si spera in questo modo di stabilire se tali prodotti possano inattivare il virus nella gola, dove si pensa che si moltiplichi.

Collutorio uccide il Covid-19? Cosa dicono gli esperti

La professoressa Valerie O’Donnell, dell’Università di Cardiff, ha dichiarato: “L’uso sicuro del collutorio, come nel caso dei gargarismi, non è stato finora preso in considerazione dagli enti di salute pubblica. Le ricerche già pubblicate su altri virus, inclusi i coronavirus, supportano direttamente l’idea che il risciacquo orale debba essere considerato un potenziale modo per ridurre la trasmissione di SARS-CoV-2.”

La ricerca in particolare dovrà determinare se i collutori esistenti siano attivi contro la membrana lipidica di SARS-CoV-2.

“La nostra revisione suggerisce che la ricerca è necessaria con urgenza per determinare il suo potenziale utilizzo contro questo nuovo virus. Questa è un’area poco ricercata di grande necessità clinica, e speriamo che i progetti di ricerca vengano rapidamente mobilitati”

Lq O’Donnell ha aggiunto: “Il collutorio non è stato ancora testato contro questo nuovo coronavirus. Le persone dovrebbero continuare a seguire le misure preventive, tra cui lavarsi le mani frequentemente e mantenere le distanze sociali.“