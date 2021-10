Gb, deputato David Amess ucciso a coltellate. Arrestato killer

E’ morto il deputato conservatore David Amess accoltellato più volte nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. La polizia dell’Essex ha affermato di aver arrestato un uomo in relazione all’accoltellamento del deputato David Amess, di aver recuperato l’arma usata nell’aggressione e ha spiegato su Twitter che ”non stiamo cercando nessun altro”. Sky News ha riferito che il deputato è stato accoltellato ”un certo numero di volte”, mentre partecipava a un incontro con i suoi elettori. Amess ha ricevuto le prime cure sul posto, ma non ce l’ha fatta.

Ufficiali dell’antiterrorismo stanno seguendo il caso da vicino e vengono aggiornati sui dettagli che emergono sull’attacco e il sospetto arrestato, precisa il quotidiano, ricordando che il loro coinvolgimento è prassi in questi casi fino a quando non emerge un movente estraneo a fatti di terrorismo.

Sir David Anthony Andrew Amess, 69 anni, il deputato conservatore britannico sedeva in parlamento per il partito conservatore da 38 anni, ma non è mai stato ministro. Deciso sostenitore della Brexit, si è impegnato in molte campagne per i diritti degli animali, compresa quella contro la caccia alla volpe. Di fede cattolica, era sposato e padre di cinque figli, fra cui l’attrice Katie Amess. Dal 1983 è stato il deputato del collegio di Basildon, per poi passare nel 1987 a quello di Southwest end. Era contrario all’aborto e al matrimonio fra persone dello stesso sesso.