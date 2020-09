Gemma Galgani e il lifting: “Non lo ha pagato la redazione di Uomini e Donne”

Uomini e Donne è tornato protagonista dei pomeriggi di Canale 5, subito con la verve che ne ha caratterizzato le edizioni precedenti. Amori, interessamenti ma anche scontri e diverbi. Al centro degli ultimi non poteva che esserci Gemma Galgani, capace di catalizzare le attenzioni di pubblico e protagonisti in studio.

Il lifting facciale con cui si è presentata in studio alla ripartenza del programma ha diviso in due i fan: c’è chi ha apprezzato il gesto e chi lo ha ritenuto eccessivo. Tra questi, ovviamente, anche Tina Cipollari, che non perde occasione per lanciare frecciatine a quella che è diventata ormai la sua rivale.

“Quanto ho pagato il lifting? Non conta”

Sul web c’è anche chi ha ipotizzato che a pagare il lifting alla dama torinese sia stata la redazione di Uomini e Donne. Teoria smontata dalla stessa Gemma, che in un’intervista a Nuovo ha svelato l’arcano: “Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola”.

Non si sbilancia poi sul costo dell’operazione: “Non vorrei quantificare il costo dell’operazione perché è talmente bella l’esperienza che ho vissuto che sinceramente la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo. Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però ho visto la De Filippi dopo l’operazione la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso che le sia piaciuto il risultato finale”, ha concluso.