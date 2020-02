Georgina Rodriguez: chi è e cosa fa la fidanzata di Cristiano Ronaldo, presente a Sanremo 2020

Georgina Rodriguez è una modella e ballerina spagnola, fidanzata del celebre calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. Insieme ad Amadeus e Alketa Vesjiu è il volto della terza serata del Festival di Sanremo 2020.

Georgina Rodriguez: chi è, età, anni, altezza, peso, Instagram, figli, quanto guadagna e che lavoro fa la fidanzata di Cristiano Ronaldo

Nata a Jaca, in terra spagnola, nel 1994, Georgina Rodriguez ha studiato danza classica e si è cimentata nel lavoro di ballerina in passato, oltre a lavorare più spesso, in seguito, come modella. L’ex ballerina è alta 1,68 cm per 53 kg. L’incontro della vita è quello con Cristiano Ronaldo: i due hanno raccontato di essersi visti nello store Gucci di Madrid, mentre lei lavorava, ed è stato colpo di fulmine.

La loro storia è ufficiale dal 2016 dopo che la coppia si è mostrata in tranquillità ai paparazzi. Oltre ad essersi affezionata ai tre figli di Cristiano, Cristiano Jr, Eva e Mateo, e con lui ha avuto un’altra figlia, Alana Martina.

Georgina Rodriguez vive con Cristiano Ronaldo a Torino dopo il trasferimento del calciatore alla Juventus. La loro villa, ben protetta da occhi indiscreti, è provvista di solarium, piscina, palestra e terrazza.

Di origini umili, ha sempre affermato di non affannarsi per l’abito dell’ultima moda e costoso, preferendo quelli economici, e di impegnarsi per essere indipendente autonomamente. Oltre a fare la modella e l’influencer, sta studiando per imparare a gestire le finanze di Ronaldo. In base ad una stima, ogni suo post su Instagram potrebbe valere circa 8500 dollari.