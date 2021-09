Germania, Merkel: “Lascio con la coscienza pulita”

“Lascio con la coscienza pulita”. E’ quanto ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel a 18 giorni dalle elezioni alle quali per la prima volta dal 2005 non sarà ricandidata. Partecipando ad un evento a Duesseldorf, Merkel ha detto: “Penso di aver fatto la mia parte e chiunque non l’ha capito ora non lo capirà nei prossimi quattro anni”. La cancelliera ha poi rifiutato la definizione di “ultimo difensore dell’Occidente libero”: “Bisognerebbe astenersi da qualsiasi esagerazione…fortunatamente ci sono molte persone che si sentono legate alla democrazia e naturalmente io sono felice di questo”.