Germano Uomini e Donne, chi è il cavaliere che piace a Valentina

Continua il percorso di Uomini e Donne, del tutto inedito rispetto agli anni passati. I due troni, quello over e quello Classico, si sono infatti fusi dando vita ad un unico grande contenitore di storie e personaggi. Non è raro quindi che i due mondi vengano in contatto anche per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Non è il caso di Germano e valentina Autiero, entrambi appartenenti al Trono Over, ma il cavaliere è alcuni anni più giovane della dama, tanto che potrebbe rientrare nel trono dei più giovani. Per questo la conoscenza tra i due ha inizialmente fatto parlare. Ora Germano e Valentina continuano a conoscersi, ma scopriamo meglio, o almeno proviamo a farlo, il giovane cavaliere della trasmissione di Maria de Filippi.

Germano, chi è il cavaliere

Attualmente non si sono molte informazioni sul cavaliere di uomini e Donne. Si sa, appunto, che è più giovane di Valentina, ma ancora non ha dichiarato la sua età. E’ un ragazzo riflessivo e abbastanza taciturno, è curato e ama portare la barba come si può vedere anche dalle sue prime apparizioni in studio.

Di lui Valentina ha detto: “Di solito sono una persona che tende ad organizzare le sere, le uscite ed invece Germano mi ha completamente sorpresa da questo punto di vista. E’ stato lui che ha organizzato tutto: mi è venuto a prendere, mi ha portato dei fiori, siamo andati in un ristorante a mangiare una carbonara e alla fine c’è stato anche un bel bacio, uno di quelli veri e sentiti”, ha concluso.